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الإثنين، 01 يناير 2018 06:00 م
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سقوط عاطل استولى على أموال موظف بالإكراه عقب سحبها من البنك بعابدين

الإثنين، 01 يناير 2018 02:06 م
سقوط عاطل استولى على أموال موظف بالإكراه عقب سحبها من البنك بعابدين المتهم بسرقة أموال موظف فى عابدين


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة عابدين القبض على عاطل لاستيلائه على 2400 جنيها من موظف بعد تهديده بسلاح ابيض اثناء سحبه لتلك الأموال من مكينة أحد البنوك، و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

تفقدت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين الحالة الأمنية بشارع عبد الخالق ثروت و تم سماع صوت استغاثة أحد الأشخاص، بالانتقال واستبيان الأمر تقابل مع "محمد.ح.م"31 سنة موظف بشركة والذي قرر بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالي من ماكينة الصرافه الخاصة بالبنك الكائن بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص " أدلي بأوصافه التقريبية " بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " واستولى منه على مبلغ مالي 2400 جنيه

 

و أمكن ضبط المتهم بمعاونة الأهالي وتبين أنه "محمد.ش.ج" 33 سنة عاطل وبحوزته المبلغ المالي المستولي عليه والسلاح الأبيض  " مطواة " المستخدم في ارتكاب الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .


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