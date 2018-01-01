سعد الحريرى: الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان فى لبنان

سعد الحريرى: الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان فى لبنانالإثنين، 01 يناير 2018 04:07 م
سعد الحريرى
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن عودة الاحتفالات إلى بيروت برأس السنة هى شهادة جديدة للأمان والاستقرار فى لبنان، موجها التحية للجيش اللبنانى.
وكتب الحريرى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للامان والاستقرار فى لبنان. تحية للجيش اللبنانى @LebarmyOfficial وقوى الأمن الداخلى @LebISF ولكل من شارك في توفير الأمن والسلامة للمواطنين".
سعد الحريرى
وشهدت العاصمة بيروت احتفالا كبيرا وتحديدا فى ساحة النجمة، تخلل الاحتفال عروض ترفيهية و موسيقية عالمية فرحا بقدوم العام الجديد 2018 ونهاية عام 2017
إضافة تعليق
تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة