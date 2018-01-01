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سعد الحريرى: الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان فى لبنان

الإثنين، 01 يناير 2018 04:07 م
سعد الحريرى: الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان فى لبنان سعد الحريرى


كتبت مريم بدر الدين
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن عودة الاحتفالات إلى بيروت برأس السنة هى شهادة جديدة للأمان والاستقرار فى لبنان، موجها التحية للجيش اللبنانى.

وكتب الحريرى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للامان والاستقرار فى لبنان. تحية للجيش اللبنانى @LebarmyOfficial وقوى الأمن الداخلى @LebISF ولكل من شارك في توفير الأمن والسلامة للمواطنين".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

وشهدت العاصمة بيروت احتفالا كبيرا وتحديدا فى ساحة النجمة، تخلل الاحتفال عروض ترفيهية و موسيقية عالمية فرحا بقدوم العام الجديد 2018 ونهاية عام 2017

 


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