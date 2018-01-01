روسيا: التدخل الخارجى فى الشأن الإيرانى غير مقبول

روسيا: التدخل الخارجى فى الشأن الإيرانى غير مقبولالإثنين، 01 يناير 2018 06:06 م
أ ش أ
وصفت وزارة الخارجية الروسية التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى لإيران بأنه أمر غير مقبول، وذلك تعليقا منها على دخول المظاهرات فى إيران يومها الخامس على التوالي.
وعبّرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - عن أملها فى ألا تتحول المظاهرات فى إيران إلى عنيفة، وألا تتسبب فى سفك الدماء.
وأوضحت الوزارة أن التدخل الخارجى فى الشأن الإيرانى قد يتسبب فى جلب مزيد من عدم الاستقرار إلى الوضع الراهن.
يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التى تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هى الأخطر منذ الاضطرابات التى استمرت شهورا فى عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد فى ذلك الوقت.
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بواسطة:
مشمش
هههههه..بانوا على اصلكوا بانوا...روسيا..بتدافع عن نظام ملل ايران
😎