رئيس جهاز حماية المستهلك: لدينا فروع فى 6 محافظات وجارى إنشاء 4 آخرين





كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز له 6 فروع فى المنيا وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية وبنى سويف، مضيفاً أنه سيتم افتتاح أربعة فروع أخرى فى السويس والفيوم والمنوفية والأقصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن الجهاز يعمل على حماية حق المواطن والتاجر معا واستقرار الأسعار بالأسواق عبر حماية المستورد والمنتج والمستهلك، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يكون للجهاز فروع فى جميع المحافظات.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلك أصبحت واقع، وقرارى وزير التموين هو قانون آخر لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى ضبط إيقاع السوق، لأن تجنب المواجهة هو أحد أسباب العشوائية فى الأسواق.