video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة قناة السويس: هدفنا خدمة المنظومة التعليمية وتقديم خريج متميز

الإثنين، 01 يناير 2018 04:26 م
رئيس جامعة قناة السويس: هدفنا خدمة المنظومة التعليمية وتقديم خريج متميز جانب من زيارة رئيس جامعة القناة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن هدفنا ورسالتنا واحدة، هى خدمة المنظومة التعليمية، التى نعمل بها وتقديم خريج متميز قادرعلى مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وأن الجامعة كلها أسرة واحدة أعضاء هيئة تدريس وإداريين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناه، داخل المبنى الإداري للجامعة، لتقديم التهنئة للعاملين بالعام الميلادي الجديد، رفقة كل من الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة.

وطالب رئيس الجامعة العاملين خلال جولته، بأن يكون عام 2018 عام ملئ بالعمل والاجتهاد كل فى موقعه، يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة الجامعة، وإذا تم ذلك فى جميع الميادين سوف تصبح مصرنا الغالية أجمل بأيدينا.

وبدأ رئيس جامعة القناة، جولته بالدور الأول للمبني الإداري، وقدم التهاني للعاملين بإدارة الصناديق الخاصة والحاسب الآلي والامتحانات، وإدارة تحرير الشهادات والمتابعة وقسم القيد والحفظ وإداره السكرتارية والمحفوظات والأجور المتغيرة وإدارة وثائق الخدمة، وجميع الإدارات بالدور الثانى، حيث التقى بالعاملين وقدم لهم التهنئة بالعام الجديد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: التعامل إلكترونيًا مع خدمات المواطنين يناير المقبل

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

رئيس جامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة