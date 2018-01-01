رئيس جامعة قناة السويس: هدفنا خدمة المنظومة التعليمية وتقديم خريج متميز





الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن هدفنا ورسالتنا واحدة، هى خدمة المنظومة التعليمية، التى نعمل بها وتقديم خريج متميز قادرعلى مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وأن الجامعة كلها أسرة واحدة أعضاء هيئة تدريس وإداريين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناه، داخل المبنى الإداري للجامعة، لتقديم التهنئة للعاملين بالعام الميلادي الجديد، رفقة كل من الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة.

وطالب رئيس الجامعة العاملين خلال جولته، بأن يكون عام 2018 عام ملئ بالعمل والاجتهاد كل فى موقعه، يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة الجامعة، وإذا تم ذلك فى جميع الميادين سوف تصبح مصرنا الغالية أجمل بأيدينا.

وبدأ رئيس جامعة القناة، جولته بالدور الأول للمبني الإداري، وقدم التهاني للعاملين بإدارة الصناديق الخاصة والحاسب الآلي والامتحانات، وإدارة تحرير الشهادات والمتابعة وقسم القيد والحفظ وإداره السكرتارية والمحفوظات والأجور المتغيرة وإدارة وثائق الخدمة، وجميع الإدارات بالدور الثانى، حيث التقى بالعاملين وقدم لهم التهنئة بالعام الجديد.