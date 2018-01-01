رئيس جامعة حلوان: فصل 3 أساتذة لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية

رئيس جامعة حلوان: فصل 3 أساتذة لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابيةالإثنين، 01 يناير 2018 10:41 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فصل 3 أعضاء هيئة التدريس وإنهاء خدمتهم بسبب الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، فى تصريحات له، أن الأساتذة المفصولين بكلية هندسة المطرية، موضحا أن الجامعة مستمرة فى عملية تطهير الكليات من الأساتذة المنتمون للجماعة؛ حفاظا على عقول الطلاب.
إضافة تعليق
6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة
فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة