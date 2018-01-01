رئيس جامعة حلوان: فصل 3 أساتذة لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية





كتب وائل ربيعى

قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فصل 3 أعضاء هيئة التدريس وإنهاء خدمتهم بسبب الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، فى تصريحات له، أن الأساتذة المفصولين بكلية هندسة المطرية، موضحا أن الجامعة مستمرة فى عملية تطهير الكليات من الأساتذة المنتمون للجماعة؛ حفاظا على عقول الطلاب.