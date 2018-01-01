رئيس جامعة المنيا: ضبط 25 حالة غش فى أولى أيام الامتحانات بالكليات





المنيا حسن عبد الغفار

تابع الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تتم بكليات الجامعة، حيث تفقدا اليوم كليات التربية الرياضية، والألسن، ودار العلوم، للإطمئنان على انتظام وإنظباط العملية الامتحانية داخل اللجان وتواجد كاميرات المراقبة والتعامل طبقاً لمعايير الجودة فى توزيع الجداول والمراقبة على الامتحانات.

وقال الدكتور "أبو المجد" فى بيان، إنه تم ضبط 25 حالة غش خلال الأيام الأولى من بدء الامتحانات جاءت على نحو إلغاء المادة لعدد 17 طالب وطالبة بكليات دار العلوم والتربية والرياضية والسياحة والفنادق والهندسة والحقوق والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة ، والإنذار لـ 4 حالات بكليات دار العلوم والتربية الرياضية، وتم تحويل 4 حالات لمجلس التأديب وتطبيق المادة 125 بكليات التربية، والتربية الرياضية.

و تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرق الأولى والثالثة بكليات الألسن، والأولى والرابعة بكليات دار العلوم، والفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى تفقد لجان الامتحانات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد أبو المجد خلال جولته، على المراقبين والملاحظين بالتنبيه على الطلاب قبل دخول الامتحانات بترك التليفون المحمول ومتعلقاتهم خارج اللجان، مع ضرورة تطبيق كافة القواعد والإجراءات القانونية لمنع حالات الغش داخل اللجان وحفاظًا على توفير المناخ الملائم لإتمام العملية الامتحانية، مؤكداً، بأنه سيتم تطبيق العقوبات الجزائية فى حالة حدوث أية تجاوزات من قبل الطلاب داخل اللجان أو ضبطهم بالتليفون المحمول.



رئيس جامعة المنيا يتابع الامتحانات



رئيس جامعة المنيا يتابع الامتحانات



رئيس جامعة المنيا يتابع الامتحانات



رئيس جامعة المنيا يتابع الامتحانات