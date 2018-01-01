رئيس الوزراء لـ"اليوم السابع": كل عام ومصر في خير وسعادة.. وصحتى جيدة





كتبت هند مختار

هنأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الشعب المصرى بمناسبة العام الميلادي الجديد ، متمنيا لمصر مزيد من التقدم والاستقرار، مطمئنا المصريين أنه بصحة جيدة .

وقال رئيس الوزراء في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، :" كل عام ومصر كلها في خير و سعادة ويا رب السنة الجديدة تكون عام خير علي المصريين جميعا، وأود أن أطمئن المصريين على حالتى الصحية التى تحسنت كثيرا".

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر العظيمة بالخير والأمن والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من التقدم والرفعة والازدهار.

ويقضي رئيس الوزراء حاليا فترة نقاهة في منزله بعد رحلتة العلاجية في ألمانيا ، ومن المنتظر أن يعود رئيس الوزراء لممارسة مهام عمله بمقر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة

كما يتابع رئيس الوزراء خلال فترة النقاهة وفقا لما اوضحته مصادر لـ" اليوم السابع" عدد من الملفات المتعلقة بالحكومة مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء .