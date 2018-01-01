video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس النيجر يعد بتعزيز جيش بلاده بمواجهة المتشددين

الإثنين، 01 يناير 2018 12:09 ص
رئيس النيجر يعد بتعزيز جيش بلاده بمواجهة المتشددين محمدو يوسفو رئيس النيجر


نيامى (أ ف ب)
إضافة تعليق

وعد رئيس النيجر محمدو يوسفو، خلال خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد بان يعزز فى 2018 الجيش النيجرى، الذى يواجه جماعات متشددة مسئولة عن هجمات دموية ومتكررة.

وقال يوسفو "فى 2017 واجهنا التحديات نفسها التى واجهناها خلال السنوات السابقة، يتعلق الامر خصوصا بتهديدات المنظمات الارهابية والاجرامية لبلادنا".

واضاف "لقد أُخِذت هذه التحديات بالاعتبار فى وقت مبكر جدا"، مشددا على ان النيجر وبموارده الضئيلة "سعى جاهدا (...) لتدريب جنوده وتجهيزهم".

واكد يوسفو ان هذه الجهود لن تتوقف فى 2018، واعدا ببرنامج لدعم الجيش مع "انشاء بنى تحتية عسكرية حيثما دعت الحاجة".

واوضح ان "الهدف هو ان نتمكن من مواجهة اى تهديد مهما كان"، وكثيرة هى التحديات فى النيجر، احد افقر بلدان العالم الواقع فى منطقة الساحل الافريقى التى تعانى من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة النيجر تحظر تظاهرة للمعارضة بالتزامن مع زيارة ماكرون

رئيس الوزراء الايطالى يعلن إرسال 470 جنديا إلى النيجر لمكافحة الهجرة

رئيس النيجر

النيجر

تعزيز جيش بلاده

مواجهة المتشددين



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة