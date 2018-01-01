رئيس السكة الحديد: إنشاء غرفة تحكم مركزى جديدة لحركة القطارات





كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة بدأت فى الأعمال الإنشائية لمبنى يحوى غرفة تحكم مركزى جديدة بالقرب من محطة مصر رمسيس للتحكم فى حركة القطارات على مستوى الجمهور من خلالها، وذلك عقب استكمال تنفيذ مشروعات استحداث نظم الإشارات الجارى تنفيذها بخطوط السكة الحديد.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن الغرفة المركزية الجارى إنشاءها سيتم من خلالها التحكم إلكترونيا فى حسركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع 4 مشروعات تواصل الهيئة تنفيذها لاستحداث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد، حيث سيتم الإنتهاء من أول مشروع يغطى خط القاهرة ـ الإسكندرية بداية 2019.

كان رئيس هيئة السكة الحديد كشف عن شروع الهيئة فى تنفيذ خطة لإنشاء وتنفيذ أول شبكة لتتبع ومراقبة حركة القطارات إلكترونيا من خلال استحداث نظام إشارات جديد بخطوط السكة الحديد، بحيث ينعدم فى هذه الخطة دور العنصر البشرى فى التحكم حركة القطارات.