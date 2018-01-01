رئيس الأركان الأردنى يبحث مع قائد الجيش الفرنسى المستجدات الإقليمية والدولية

رئيس الأركان الأردنى يبحث مع قائد الجيش الفرنسى المستجدات الإقليمية والدوليةالإثنين، 01 يناير 2018 03:32 م
الجيش الأردنى
عمان (أ ش أ)
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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، اليوم الإثنين، قائد القوات المسلحة الفرنسية الفريق فرانسوا لوكوانتر، الذى يزور المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا المشتركة بين البلدين خاصة فى المجال العسكرى.
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