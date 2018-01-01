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رئيس أكاديمية الشرطة: نتعاون مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 01 يناير 2018 12:58 م
رئيس أكاديمية الشرطة: نتعاون مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة


كتب ــ محمود عبد الراضى
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قال اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية الإيطالية، لإنشاء مركز للتدريب الدولى بمقر أكاديمية الشرطة المصرية فى القاهرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز سيتولى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر الشرطية الأفريقية المسئولة عن تأمين الحدود وشئون الهجرة فى مجالات تأمين وإدارة المنافذ الحدودية، وكشف الوثائق المزورة وتقييم المخاطر وإدارة تيارات الهجرة المختلطة، وإجراء التحريات لمكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة فى عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.


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