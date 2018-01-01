دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين توجه بكتابة الأسعار على السلع الغذائية





كتب مدحت وهبة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين:

وزير التموين يوجه ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية غدا

وزارة الزراعة:

الزراعة: الاستفادة من أمطار مطروح فى زراعة القمح والشعير وحصاد المياه

وزارة التضامن:

غادة والى: بدء صرف معاشات يناير غدا وضخ 11.6 مليار جنيه فى ماكينات الصرف

الإسكان:

اليوم.. بدء سحب كراسات أراض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

التربية والتعليم:

التعليم تنتهى من طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى.. و70% منها يصل المديريات

التعليم العالى:

رئيس جامعة القاهرة: نتوسع فى امتحانات الـ"أوبن بوك" وفى طريقنا لتعميمها (صور)

الصحة:

الصحة تصدر 51 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 171 مليون جنيه

الأوقاف:

وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل"

القوى العاملة:

القوى العاملة: اليوم بدء صرف مستحقات المصريين بمجموعة بن لادن بالسعودية