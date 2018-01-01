خلال 2017.. الرقابة الإدارية بالمنوفية تحقق فى إهدار 820 مليون جنيه





المنوفية – محمود شاكر

شهد عام 2017 بمحافظة المنوفية تحويل العديد من القضايا والموضوعات التى تم رصدها، إلى الرقابة الإدارية للتحقيق فيها والبت فى أمرها من خلال التقرير الصادر من ديوان عام محافظة المنوفية، بإجمالى المبالغ التى تم تحويلها إلى الرقابة الإدارية للتحقيق فيها والتى أحالها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والتى وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 820 مليون جنيه بخلاف الفائدة البنكية .

جاءت الموضوعات بالعديد من المجالات، ففى قطاع التموين تم إحالة ملف شحنة القمح من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والمتحفظ عليها بصوامع شركة مطاحن وايت فلاور الكائنة بالمنطقة السابعة بمدينة السادات والتى تقد بـ16.800 طن بقيمة تقريبية وصلت إلى 90 مليون جنيه، وتم تحويل الملف كاملا إلى الرقابة الإدارية .

كما تم إحالة موضوع الإجراءات والجدوى الاقتصادية لمبنى المول التجارى المنشأ بحى شرق شبين الكوم بتكلفة 79 مليون جنيه إضافة إلى فوائد وأعمال أخرى بلغت 46 مليونا و849 ألف جنيه إضافة إلى ثمن الأرض والتى تصل إلى 30 مليون جنيه علاوة على قيمة هدم وإهدار المال العام فى الجراج والتى وصلت إلى 27 مليون جنيه، الرقابة الإدارية، كما تم إحالة المختصين نتيجة فحص أعمال مدارس الايمان الخاصة التابعة لإدارة قويسنا بمبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه، وإحالة المختصين نتيجة فحص أعمال مصر الحرة المتميزة للغات بكفر الميلحة للتلاعب فى مبلغ 100 ألف جنيه وسيارة ميكروباص .

كما تم تحويل المختصين بشأن ما شاب عملية إنشاء محطة صرف صحى " 2 " بسمادون بمركز أشمون بقيمة وصلت إلى 60 مليون جنيه إضافة إلى ما تم إهداره بـ2 مليون و794 ألف جنيه، وإحالة المختصين بشان وجود تلاعب فى إنشاء 20 عمارة بأرض الصوامع بمبلغ 5 ملايين و130 ألف جنيه، وإحالة المختصين بشان ما شاب عملية إنشاء وحدة مرور الباجور بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه .

كما تم إحالة المختصين بشأن ما شاب عملية محطة مياه كفر الخضرة بالباجور بمبالغ مالية تم صرفها للشركة والمستحق 8 ملايين و966 ألف جنيه، وإحالة موضوع تمويل إنشاء مبنى إدارى تجارى على شارع جمال عبدالناصر بشبين الكوم" كنتاكى – بيتزا – عيادات – محلات تجارية" بقيمة إجمالية 30 مليون جنية، لكون طرح العملية دون توافر اعتماد لها وصدور أمر إسناد دون وجود مصدر تمويل وأن العملية المعروضة ينتفى بشأنها مناط اللجوء للمناقصة المحدودة كما أن العملية ليست من ضمن الاحتياجات الفعلية ولكون المشروع غير مدرج بالخطة فضلا عن عدم وجود اعتماد أصلا إلى المستشار القانونى لمحافظة المنوفية، إحالة موضوع أعمال الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة منوف بخصوص إصلاح السيارات بشركة المنوفية لصيانة الاليات بملغ 864 ألف جنية إلى الرقابة الادارية.

كما تم إحالة موضوع تراخيص البناء على موقع مقترح كخدمات تعليمية بقرية طبلوها، وإحالة الشكوى ضد المسئولين بالادارة الهندسية لمجلس الباجور لإصدار ترخيص بناء باسم محمد لطفى أحمد حسن، وإحالة المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم، فيما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينطوى على مخالفات جسيمة تمثلت فى تسهيل متنح تراخيص بناء لبعض المواطنين لتمكينهم من التعدى بالبناء على الاراضى خارج الحيز العمرانى وتوصيل المرافق لها وإهدار مساحات زراعية وإصدار تراخيص مخالفة بالمخطط التفصيلى بمناطق الامتداد العمرانى فضلا عن إغفال المطالبة بمستحقات الدولة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ أمكن حصره بـ38 مليونا و399 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التحصيل بمبلغ أمكن حصره بـ191 ألف جنيه وغيرها من المخالفات التى وردت بالتقرير .