خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد x 9 معلومات





كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان عن رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية الى الدرجة القصوى، ودعوة غرفة الازمات بالوزارة بدايةً من 31 ديسمبر 2017 وتستمر حتى انتهاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

"اليوم السابع"يستعرض تحليلاً معلوماتياً عن خطة وزارة الصحة لتأمين إحتفالات عيد الميلاد حتى إنتهائها.



1- الدفع بـ 2887 سيارة اسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الكنائس بكافة محافظات الجمهورية.

2- توفير 10 لنشات وإسعاف نهرى وطائرتين مروحية.

3- نشر تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مع توفير طبيب طوارئ بكل سيارة.

4- تجهيز 68 مستشفى إحالة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية

5- تحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان

6- التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

7- تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

8- زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بالاقسام الحرجة بالمستشفيات .

9- توفير 14ألف و500 كيس دم بمختلف الفصائل، و15 ألف وحدة بلازما فى 28 مركز اقليمى لبنوك الدم بالمحافظات.