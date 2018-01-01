خالد فهمى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية كتاب البيئة





كتب - أسماء نصار

شهد مساء اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حفل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البیئة (جھاز شئون البیئة ، صندوق حمایة البیئة) وجمعیة كتاب البیئة والتنمیة (SWED) لنشر الوعي البیئي لدى المواطنین بأھمیة القضایا البیئیة بحضور عدد من أعضاء الجمعية و القيادات المعنية بالوزارة و ذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة .

يهدف البروتوكول بحسب بيان لوزارة البيئة، إلى نشر وتنمية الوعي البیئى لدى المواطنين بما یكفل مواجھة المشكلات البیئیة المعاصرة بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل خبرات بين الوزارة والجمعية فى مجال تنمية الوعى البیئى، كذلك نشر أسس التربیة والترشید فى مجال الحفاظ على البیئة من خلال الصحف و المواقع الإلكترونية بما یسھم فى تحقیق التنمیة الاقتصادیة المرجوة ومردود مجتمعى حقیقى وملموس مع الحفاظ على البیئة والاستخدام الأمثل لمواردھا بما یضمن تحقیق التنمیة المستدامة ومستقبل أفضل للأجیال الحالیة والقادمة.

وتلتزم وزارة البيئة من خلال بروتوكول التعاون، بالتنسیق مع الجھات المعنیة بالبیئة بالإضافة إلى التعاون فى تنظیم ورش العمل والندوات وإعداد الكتیبات الإرشادیة والمطبوعات لنشر الوعى البیئى كذلك الإشراف الكامل والمتابعة الدوریة والتقییم المستمر للبروتوكول .

كما تقوم الوزارة بالتنسیق مع الجمعية فى تحدید الأنشطة البیئیة والندوات والتدریبات والمشروعات والمشاركة فیھا.

وتأكیداً على أھمیة دور الإعلام للنھوض بالوعي البیئى، تلتزم جمعية كتاب البيئة و التنمية من خلال البروتوكول بتنفيذ أنشطة إعلامية بالمحافظات بما یؤسس لثقافة بیئیة سلیمة، بالإضافة إلى تقديم المبادرات والأفكار حول إطلاق حملات إعلامیة وصحفیة لتوسیع نطاق الوعي البیئي في المجتمع كذلك نشرثقافة العمل البیئى وتغطیة الأنشطة المعنیة بالبیئة بما يكفل توصیل المعلومات البيئية الصحیحة للمواطن ومتخذى القرار من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسموعة كذلك إعداد برامج تدریبیة لشباب الصحفیین لبناء كوادر صحفیة تتخصص في الصحافة البیئیة وتأھیلھا في مجال التوعیة البیئية المتطورة بالإضافة إلى إقامة منتدى ثقافى بیئى مرة كل شھرین بالتعاون مع إدارة الإعلام والتوعیة بالوزارة لتناول القضایا البیئیة.