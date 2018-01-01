حكومة كردستان العراق توافق على تسليم المنافذ الحدودية لبغداد

حكومة كردستان العراق توافق على تسليم المنافذ الحدودية لبغدادالإثنين، 01 يناير 2018 10:10 م
كردستان
كتب أحمد عبد الرحمن
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وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على تسليم المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية فى بغداد لبدء الحوار معها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
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