حكومة كردستان العراق توافق على تسليم المنافذ الحدودية لبغداد





كتب أحمد عبد الرحمن

وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على تسليم المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية فى بغداد لبدء الحوار معها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.