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حكومة كردستان العراق توافق على تسليم المنافذ الحدودية لبغداد

الإثنين، 01 يناير 2018 10:10 م
حكومة كردستان العراق توافق على تسليم المنافذ الحدودية لبغداد كردستان


كتب أحمد عبد الرحمن
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وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على تسليم المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية فى بغداد لبدء الحوار معها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

 


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