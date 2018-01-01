حصاد وزارة قطاع الأعمال العام فى 10 نقاط خلال 2017





كتب - عبد الحليم سالم

شهدت وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى العديد من الإنجازات عام 2017، نرصدها فى 10 نقاط.

1 - حققت 121 شركة نحو 7.6 مليار جنيه صافى أرباح لأول مرة فى تاريخ الشركات، كما تحسن أداء 90 شركة.

2 - بلغ عدد الشركات الرابحة 72 شركة مقابل 66 أخرى فى العام المالى السابق، كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 49 شركة .

3 - شهد العام توقيع العقد النهائى مع شركة «باجاج» الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتى ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار.

4 – تم افتتاح الوزير لخط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا التابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج .

5 – حققت شركات الشرقية للدخان ومصر للتأمين ومصر للألومنيوم والإسكندرية للحاويات أرباحا منفردة بلغت 8.5 مليار جنيه.

6 - تم طرح مناقصة لبناء مصنع ألومنيوم جديد بقيمة 10 مليارات جنيه بطاقة إنتاجية نحو 250 ألف طن سنويا، إضافة لطرح مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب بنحو 400 مليون دولار.

7 - شهد العام توقف مصانع شركة القومية للأسمنت بعد تجاوز الخسائر مليار جنيه بخلاف ديون تصل إلى 3 مليارات جنيه.

8 - تم تغيير 35 رئيس شركة، و45 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة، وتغيير 3 رؤساء شركات قابضة، و16 عضو مجلس إدارة.

9 - فازت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، بتنفيذ مشروع مرافق فى سلطنة عمان بتكلفة نحو 7.2 مليار جنيه.

10 - تم حل أزمة شركة طنطا للكتان العالقة منذ 5 سنوات بصرف 15 مليونًا تعويضات للعاملين، وتم وضع حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم 200 وحدة سكنية.