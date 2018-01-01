video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حصاد وزارة قطاع الأعمال العام فى 10 نقاط خلال 2017

الإثنين، 01 يناير 2018 12:58 م
حصاد وزارة قطاع الأعمال العام فى 10 نقاط خلال 2017 الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام


كتب - عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

 شهدت وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى العديد من الإنجازات عام 2017، نرصدها فى 10 نقاط.

 

 1 - حققت 121 شركة نحو 7.6 مليار جنيه صافى أرباح لأول مرة فى تاريخ الشركات، كما تحسن أداء 90 شركة.

  2 - بلغ عدد الشركات الرابحة  72 شركة مقابل 66 أخرى فى العام المالى السابق، كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 49 شركة .

 3 - شهد العام توقيع العقد النهائى مع شركة «باجاج» الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتى ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار.

 4 – تم افتتاح الوزير لخط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا التابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج .

 5 – حققت شركات الشرقية للدخان ومصر للتأمين ومصر للألومنيوم والإسكندرية للحاويات أرباحا منفردة بلغت 8.5 مليار جنيه.  

 6 -  تم طرح مناقصة لبناء مصنع ألومنيوم جديد بقيمة 10 مليارات جنيه بطاقة إنتاجية نحو 250 ألف طن سنويا، إضافة لطرح مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب بنحو 400 مليون دولار.

7 -  شهد العام توقف مصانع شركة القومية للأسمنت بعد تجاوز الخسائر مليار جنيه بخلاف ديون تصل إلى 3 مليارات جنيه.

 8 - تم تغيير 35 رئيس شركة، و45 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة، وتغيير 3 رؤساء شركات قابضة، و16 عضو مجلس إدارة.

 9 - فازت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، بتنفيذ مشروع مرافق فى سلطنة عمان بتكلفة نحو 7.2 مليار جنيه.

10 - تم حل أزمة شركة طنطا للكتان العالقة منذ 5 سنوات بصرف 15 مليونًا تعويضات للعاملين، وتم وضع حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم 200 وحدة سكنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسر عمال "طنطا للكتان" المتوفين يطالبون وزير قطاع الأعمال بصرف مستحقاتهم

حصاد قطاع الاعمال

وزارة قطاع الاعمال

قطاع الاعمال العام

شركات قطاع الاعمال



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة