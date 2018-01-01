حريق هائل يدمر مئات السيارات عشية رأس السنة فى ليفربول





رويترز

تمكن رجال الإطفاء فى مدينة ليفربول الانجليزية الواقعة بشمال البلاد من السيطره على حريقا ضخما فى مرأب سيارات، أمس الأحد، دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة فى المنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة إن جميع السيارات التى كانت موجودة فى مرأب سيارات كينجز دوك متعدد الطوابق الذى تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت وعلى مالكى السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغى عرض فروسية دولى كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب. وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير، وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا فى سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

وما زال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد ست ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث، وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على تويتر بأنه حادث ضخم.