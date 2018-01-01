حبس عاطلين ساوما سائقا على 30 ألف جنيه مقابل إعادة سيارته المسروقة بالمرج





كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة صاحب سيارة ومساومته بطلب فدية 30 ألف جنيه لإعادتها.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من "عبد الله.ر.ع" 28 سنة سائق، أنه أثناء قيادته السيارة ملكه رقم "س ن ر" 425 ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون بقرية الكتيب استقل معه شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية" بدعوى توصيلهما لحى الكويت وحال سيره قاما بتهديده بسلاح أبيض"مطواه"، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول وفرا هاربان، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 24148 لسنة 2017م جنح الخانكة.

وبتاريخ اليوم ورد إليه اتصال هاتفى من الجناة لمساومته على دفع مبلغ مالى 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، واتفق معهم على التقابل بشارع محمد نجيب ـ دائرة القسم لاستلام المبلغ المتفق عليه وإعادة السيارة.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "محمد.ح.م" 22 سنة متهم فى قضايا و "أحمد.س.س"22 سنة عاطل وبحوزتهما السيارة المستولى عليها.

و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه و بعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بسرقة السيارة بالإكراه، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.