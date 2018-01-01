حبس خادمة 4 أيام بتهمة سرقة خاتم ألماس من شقة مهندس بالجمالية





كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة خاتم ذهب مرصع بالألماس من شرقة مهندس وبيعه بثمن بخس بمنطقة الصاغة بالجمالية.

وكلفت النيابة العامه رجال المباحث ،بسرعة التحريات حول نشاط المتهمة فى سرقة ،الشقق وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض خاتم ذهب مرصع بالماس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، وتمكنوا من ضبطها،وتبين أنها "سعاد م ر" 23 سنة، خادمة، وبحوزتها خاتم ذهب مرصع بالماس "مجهول المصدر".

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقته من مسكن مخدومها "أحمد م ص" 34 سنة، مهندس الكترونيات، بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمها بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.