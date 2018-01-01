حالة الطقس اليوم الاثنين 1/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج في كلا البحرين الأحمر والمتوسط تكون ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية في كلا البحرين الاحمر والمتوسط تكون شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم، و تتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة مع ساعات العصر و تتركز في المناطق الوسطى و الجنوبية من المملكة و قد تترافق مع حدوث الرعد و تساقط زخات البَرَد.

و يُتوقع إستمرار فرصة تساقط زخات من الثلوج فوق أجزاء مُختلفة المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية "الشراه" التي يزيد ارتفاعها عن 1400متر عن سطح البحر، والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يتحرك المُنخفض الجوي مُبتعداً عن المملكة، في حين تتأثر المملكة بعدها بتيارات غربية رطبة، و يكون الطقس بارداً و غائماً في أغلب مناطق المملكة مع تشكل الضباب فوق المرتفعات، و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار بين الحين و الآخر في أجزاء مُختلفة من المملكة، والرياح تكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.