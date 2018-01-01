جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط "قذيفة" من غزة على جنوب إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط "قذيفة" من غزة على جنوب إسرائيلالإثنين، 01 يناير 2018 09:47 م
عناصر الاحتلال الإسرائيلى
القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلن الجيش الإسرائيلى الاثنين، سقوط "قذيفة" اطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل بدون أن تسفر عن قتلى أو جرحى.
ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.
وأطلقت فصائل فلسطينية فى غزة أكثر من 12 صاروخا أو قذائف هاون على إسرائيل فى تجدد لأعمال عنف منذ اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وغالبا ما تقوم فصائل إسلامية بإطلاق الصواريخ، لكن إسرائيل تحمل قادة حماس مسئولية أى هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة