جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط "قذيفة" من غزة على جنوب إسرائيل





القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلى الاثنين، سقوط "قذيفة" اطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل بدون أن تسفر عن قتلى أو جرحى.

ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة قالت إن صاروخا انفجر قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.

وأطلقت فصائل فلسطينية فى غزة أكثر من 12 صاروخا أو قذائف هاون على إسرائيل فى تجدد لأعمال عنف منذ اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل إسلامية بإطلاق الصواريخ، لكن إسرائيل تحمل قادة حماس مسئولية أى هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.