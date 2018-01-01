جنايات أسيوط تقضى بالإعدام شنقا لقاتل رئيس محكمة استئناف القاهرة

أسيوط ـ محمود عجمى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالإعدام شنقا والسجن المشدد 3 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل رئيس محكمة استئناف القاهرة بمسكنه بمدينة أبنوب بقصد السرقة.

عقدت الجلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 4108 لسنة 2015 جنايات مركز أبنوب، إلى أنه في يوم 11 مارس 2015 ، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من أحد الأهالى بالعثور على جثة داخل وحدة سكنية بمساكن أبنوب الشعبية.

وانتقل ضباط وحدة المباحث، وتبين أن الجثة لـ"حسنى هاشم أبوليلة" رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ودلت التحريات على أن مرتكب الواقعة "هانى. ع. م"، 48 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم بأبنوب، وشقيقه "محمد. ع. م"، 44 سنة، لا يعمل.

أكدت التحريات مرور المتهم الأول بضائقة مالية وبيت النية على قتل المجنى عليه، وفور علمه بوصول المجنى عليه إلى شقته ذهب إليه وطرق الباب وعندما فتح المجنى عليه باب الشقة، دفع المتهم الأول المجنى عليه واقتاده إلى غرفة نومه، وأخرج سلاح أبيض كان بحوزته، وطعنه عدة طعنات نافذة، ما أدى إلى وفاته فى الحال، واستولى على مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها 19 ألفا و320 جنيها.

وأبلغ المتهم الأول شقيقه المتهم الثانى بالواقعة، وتصرفا فى المسروقات.