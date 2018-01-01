video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس: إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد

الإثنين، 01 يناير 2018 11:05 م
تونس: إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد


أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "إذا تجاوزنا عام 2018 ستكون السنوات الصعبة وراءنا"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل مما كان عليه فى السابق.


وأضاف الشاهد - فى حوار مع القناة الأولى بالتليفزيون التونسى مساء الاثنين - أن الحكومة حققت نجاحات فى مكافحة الإرهاب والفساد وفى دفع معدلات النمو، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد


وأشار إلى أن أوضاع الشباب فى تونس محط اهتمام وتركيز من قبل الحكومة، وسيتم التركيز على إيجاد فرص عمل لهم خلال 2018.. وتابع "إن الشباب بعيد تماما عن الحياة السياسية؛ لذا ستُقدم فرص لإشراكهم فى مواقع القرار من أجل تكوين جيل سياسى جديد يخدم الدولة".


وأكد الشاهد مساندته للرئيس الباجى قايد السبسى إذا اعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.. موضحا أنه انخرط فى حركة "نداء تونس" بسبب دعم السبسي.
وأوضح "أن تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للاقتصاد"، داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسى باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مطالبا الأحزاب والمجتمع المدنى إلى الارتقاء بالخطاب السياسي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن التونسى يلقى القبض على ليبيين اثنين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش

مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقات

تونس ترفع أسعار الوقود والبنزين بزيادة 2.85%

تونس

اخبار تونس

تونس اليوم

اخبار العالم

اخبار العرب



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة