تونس: إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد

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قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "إذا تجاوزنا عام 2018 ستكون السنوات الصعبة وراءنا"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل مما كان عليه فى السابق.



وأضاف الشاهد - فى حوار مع القناة الأولى بالتليفزيون التونسى مساء الاثنين - أن الحكومة حققت نجاحات فى مكافحة الإرهاب والفساد وفى دفع معدلات النمو، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد.



وأشار إلى أن أوضاع الشباب فى تونس محط اهتمام وتركيز من قبل الحكومة، وسيتم التركيز على إيجاد فرص عمل لهم خلال 2018.. وتابع "إن الشباب بعيد تماما عن الحياة السياسية؛ لذا ستُقدم فرص لإشراكهم فى مواقع القرار من أجل تكوين جيل سياسى جديد يخدم الدولة".



وأكد الشاهد مساندته للرئيس الباجى قايد السبسى إذا اعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.. موضحا أنه انخرط فى حركة "نداء تونس" بسبب دعم السبسي.

وأوضح "أن تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للاقتصاد"، داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسى باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مطالبا الأحزاب والمجتمع المدنى إلى الارتقاء بالخطاب السياسي.