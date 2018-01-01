تنفيذ 468 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بأسوان





أسوان ندى سليم

تمكنت مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، من تنفيذ، 468 حكما لهاربين من أحكام قضائية، من بينهم 170 حكم حبس جزئى، و25 حكم مستأنف، و 187 أحكام غرامات، و83 أحكام مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية، حيث تم ضبط 9 محاضر لأصحاب منافذ تجارية لعدم إعلانهم أسعار المنتجات السياحية، كما تم تحرير 4 مخالفات بالمخابز البلدية، وضبط 6 قضايا لأصحاب مطاعم لعدم حملهم شهادة صحية.

وفي مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 158مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 158 حالة اشغالات بالطريق العام.

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 560 مخالفة مرورية، من بينهم تحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة، فى حين تم التصالح الفورى فى عدد 58 مخالفة، فضلا عن ضبط 175مخالفة غرامات ونش.