تليفزيون إيران: الأمن يتصدى لمحاولات اقتحام مراكز شرطة وقواعد عسكرية





كتب سمير حسنى

أعلن التليفزيون الرسمى الإيرانى، أن قوات الأمن تصدت لمحاولة محتجين مسلحين اقتحام مراكز للشرطة وقواعد عسكرية.

يذكر أن عددا من مدن إيران تشهد احتجاجات عنيفة وتظاهرات متتابعة منذ عدة أيام، تخللتها أعمال عنف، رغم الدعوة للهدوء التى وجهها الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بينما تعاملت الأجهزة الأمنية مع المحتجين بعنف، إذ أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص لتفريق مجموعات من المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد الحكم الإسلامى ومرشد الثورة الإيرانية فى حى جامعة طهران.

وتخلى الإعلام الإيرانى الرسمى عن تعتيمه على الأمر جزئيا، واضطر أمام تصاعد حرارة الشارع وحالة الاشتعال المسيطرة عليه، إذ أعلن التليفزيون الإيرانى الرسمى عن مقتل 10 أشخاص فى الاحتجاجات التى تجتاح البلاد، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.