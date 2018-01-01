تكليف مدير الشئون القانونية بمحافظة الوادى الجديد رئيسا لمركز الداخلة





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تكليف الباحث كمال إبراهيم عبد العزيز حسان كبير باحثين بدرجة مدير عام الشئون القانونية بديوان محافظة الوادي الجديد للقيام بأعمال رئيس مركز الداخلة اعتبارا من اليوم الاثنين بديلا للمهندس عبد الحكم جبالى الذى تعرض لحادث سير أثناء تفقده لأحدى الفعاليات بمنطقة غرب الموهوب مؤخرا .

وقال كمال عبد العزيز فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنه تسلم العمل اليوم بمركز ومدينة الداخلة حيث عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء والقرى ومديرى الإدارت للتعرف على آليات سير العمل وبحث مستوى تنفيذ خطة التنمية المحلية والعمل على استكمالها وفقا لما للمدى الزمنى الذى تم تحديده للتنفيذ .

من ناحية أخرى قرر محافظ الوادى الجديد منح العاملين بمستودع بوتجاز الخارجة مكافأة مالية، لالتزامهم واتقانهم للأعمال المكلفين بها، مشددا على ضرورة تقديم خدمات جيدة لأهالى المحافظة وخاصة في مجال السلع الأساسية مثل أسطوانات البوتاجاز .

وأكد المحافظ على ضرورة فرز وعزل الأسطوانات القديمة والمتهالكة حرصاً على المواطنين، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام بالأسعار المحددة لتوزيع الأسطوانات بالمحافظة، وإجراء أعمال الصيانة بصفة دورية منتظمة بالمحطة لضمان سلامة العاملين والمواطنين، وتسجيل السيارات الخاصة بالتوزيع حسب أسبقية الحضور .

وشدد المحافظ على التأكيد على استمرارية المحطة في توزيع الاسطوانات على الأحياء بأسعار مخفضة ودراسة مدى إمكانية تطوير المحطة بدلاً من نقلها نظراً لعدم وجود منشآت متضررة من موقعها الحالي ولا تمثل خطراً دائماً على المواطنين ودراسة موارد المحطة والعرض للوقوف على إمكانية رفع أجور العاملين بها .

وكلف المحافظ مديرية التموين بالمحافظة بمراجعة أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز بالفرافرة وذلك بعد نقل مخصصات مستودعي (الفرافرة – أبو الهول ) لأسيوط ، والأمر الذي يوفر من نفقات النقل مما يعود بالنفع على المواطنين في خفض أسعار البيع لهم .

ومن جانبه أكد محمد رجب مدير محطه تعبئة البوتاجاز على أن عدد العاملين بالمحطة 60 عاملا وإداريا وأن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 5200 أسطوانة.