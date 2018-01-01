تعيين مدراء جدد لإدارة الصحة ومستشفيات الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

تعيين مدراء جدد لإدارة الصحة ومستشفيات الشيخ زويد ورفح بشمال سيناءالإثنين، 01 يناير 2018 09:09 م
محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، تعيين مدراء جدد لإدارة الشيخ زويد الصحية ومستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى رفح المركزى.
وأوضحت مديرية الصحة شمال سيناء، أنه صدر قرار بتكليف الدكتورمحمد حسن مديرا لإدارة الشيخ زويد الصحية، خلفا للدكتور حسن محمد حسن الذى بلغ السن القانونية للمعاش، وتكليف الدكتورمحمد فايز أنيس، مديرا لمستشفى الشيخ زويد المركزى، خلفا للدكتورمحمود رفاعى لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتكليف الدكتور حسام محمد مديرا لإدارة رفح الصحية خلفا للدكتور كمال الشيشي بعد نقله لمستشفي الشيخ زويد، وتجديد الثقة للدكتور خالد عبدالنبى مديرا لمستشفى رفح المركزى .
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة