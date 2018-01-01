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تعيين مدراء جدد لإدارة الصحة ومستشفيات الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

الإثنين، 01 يناير 2018 09:09 م
تعيين مدراء جدد لإدارة الصحة ومستشفيات الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، تعيين مدراء جدد لإدارة الشيخ زويد الصحية ومستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى رفح المركزى.

وأوضحت مديرية الصحة شمال سيناء، أنه صدر قرار بتكليف  الدكتورمحمد حسن مديرا لإدارة الشيخ زويد الصحية، خلفا للدكتور حسن محمد حسن الذى بلغ السن القانونية للمعاش، وتكليف الدكتورمحمد فايز أنيس، مديرا لمستشفى الشيخ زويد المركزى، خلفا للدكتورمحمود رفاعى لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتكليف الدكتور حسام محمد مديرا لإدارة رفح الصحية خلفا للدكتور كمال الشيشي بعد نقله لمستشفي الشيخ زويد، وتجديد الثقة للدكتور خالد عبدالنبى مديرا لمستشفى رفح المركزى .

 


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