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"تعليم جنوب سيناء" يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة" التحدث بالفصحى"

الإثنين، 01 يناير 2018 04:10 م
"تعليم جنوب سيناء" يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة" التحدث بالفصحى" جانب من التكريم


جنوب سيناء- فايزة مرسال
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 كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الطلاب الفائزين بمسابقة" التحدث بالفصحى وتعميق النحو" وذلك بمكتبه بالديوان العام بالمديرية  برفقته مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم  وبحضور أحمد عزازى موجه عام اللغة العربية بالمديرية  وسط حضور أولياء أمور الطلاب الفائزين بالمسابقة.

 وكانت مديرية التربية والتعليم أجرت مسابقة لطلاب المدارس للتحدث بالفصحى شملت" فن الخطابة- الإلقاء- تعميق النحو" على مستوى المديرية لطلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وفاز بالمراكز الأولى على مستوى المديرية كلا من أروى احمد السيد عبد الجليل ابورديس الاعدادية، وجنة الله مصطفى رمضان عبد المالك السيدة خديجة بالمرحلة الاعدادية و فاطمة حسن محمد الزهور الثانوية بطور سيناء وسارة جمعة رجب مدرسة السادات الثانوية براس سدر بالمرحلة الثانوية وسوف يتم تصعيديهم على مستوى الجمهورية.

 

 


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