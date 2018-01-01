تعرف على ضوابط وشروط الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسية





كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الضوابط والشروط للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتلقى التبرعات لصالح الحملات، كما حدد محظورات تلقى الدعم النقدى، من خلال المواد 22 و23 و24 من القانون.

وبحسب نص قانون الانتخابات الرئاسية ومواد الضوابط التنظيمية للحملات الانتخابية وميزانياتها ومسارات تلقى الدعم، فقد نص القانون على عدد من المحددات والإجراءات والضوابط، وهى:

مادة 22: "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه".

مادة 23: "لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها".

مادة 24: "يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى".