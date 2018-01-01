تعرف على ضوابط وشروط الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسية

تعرف على ضوابط وشروط الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 01 يناير 2018 02:00 م
كتبت هدى أبو بكر
حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الضوابط والشروط للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتلقى التبرعات لصالح الحملات، كما حدد محظورات تلقى الدعم النقدى، من خلال المواد 22 و23 و24 من القانون.
وبحسب نص قانون الانتخابات الرئاسية ومواد الضوابط التنظيمية للحملات الانتخابية وميزانياتها ومسارات تلقى الدعم، فقد نص القانون على عدد من المحددات والإجراءات والضوابط، وهى:
مادة 22: "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه".
مادة 23: "لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها".
مادة 24: "يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى".
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حلمى عبدالله
انتخابات الرئيس تخص البرلمان وليس الشعب
يجب ان يصدر تشريع دستورى ينص على ان الشعب يختار اعضاء البرلمان بالانتخابات اما الرئيس ينتخب امام العالم داخل البرلمان لان اعضاء البرلمان يمثلون الشعب وبهذة الطريقه نوفر الاموال التى تهدر على الانتخابات والاعطال التى تحدث للعمل والانتاج فلا نخسر المليارات التى تهدر على لوح اعلانات وغيره بالاضافة الى المخاطرة بالشعب اثناء الانتخابات ووضع البلاد فى حالة ضعف امام العدو الخارجى على الحدود