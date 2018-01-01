تعرف على ترتيب أول 10 شركات سمسرة بالبورصة خلال شهر ديسمبر





كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر ديسمبر، بإجمالى قيمة تداول بلغت 8.798 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.242 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.

وحلت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.280 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفى المركز الرابع تأتى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.958 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.834 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.049 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.9%، واتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.006 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 1.964 مليار جنيه بنسبة 3.7% ، وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.459 مليار جنيه، 1.408 مليار جنيه، بنسبة 2.7% على التوالى.