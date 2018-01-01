video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على الحالة القانونية التى يقضى فيها برفض دعوى التطليق خلعا

الإثنين، 01 يناير 2018 03:03 م
تعرف على الحالة القانونية التى يقضى فيها برفض دعوى التطليق خلعا محكمة الأسرة - أرشيفية


كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

قال الدكتور مصطفى محمود أستاذ القانون إن الحالات القانونية للحكم برفض دعوى الخلع تكون مرتبة على الأثر على تخلف أحد الشروط  القانونية للحكم بها.

وعدد المختص بقانون أحوال الشخصية أن شروط إجابة دعوى الخلع هى أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ،وأن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،بالإضافة إلى حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة .

وتابع محمود أنه وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإم امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى


وأشار المختص بقانون أحوال الشخصية، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية .

وأوضح أنه إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فالزوجة التي لم يُقض لصالحها بالتطليق خلعاً عليها أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد قرابة الثلاث سنوات.. محكمة الأسرة تسدل الستار على صراع زينة وأحمد عز وتقضى لها بالتطليق خلعا.. البداية كانت بإثبات النسب لتوأمها.. ودفاع الفنانة لـ"اليوم السابع": سنتقدم بدعوى نفقة وأجر مسكن وحضانة

محكمه الاسره

خلافات اسريه

اخبار الحوادث

رفض دعوى خلع



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد رجب

اسف ما سطر غير الوقع

ان ما تم سطرة غير موجود فعلا بالواقع ولا يوجد رفض دعوى خلع و ايضا لا يوجد رد اى شئ وان القضاء يعطى الحق لمن لا حق له و ذلك بقبول بدون رد الهدية 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة