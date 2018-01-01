تركى آل شيخ: خالد أبوبكر يتولى التعاقد على مشروعات الأهلى الاستثمارية





صرح تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى والمستشار بالديوان الملكى السعودى فى حوار أجراه مع الكابتن أحمد شوبير على قناة صدى البلد، أنه تم دراسة بعض الأفكار التى طبقت فى المملكة العربية السعودية ليتم تطبيقها فى مصر، وأنه عهد إلى المحامى الدولى خالد أبوبكر بتولى التفاوض والاستشارات القانونية فيما يخص الاقتراحات الاستثمارية القادمة للنادى الأهلى، ورد أحمد شوبير "طالما خالد أبوبكر يبقى إحنا مطمنين"، فعلق رئيس هيئة الرياضة بأن خالد أبوبكر أهلاوى كبير، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تطورات متلاحقة سيلمسها الجميع.

كان النادى الأهلى أعلن عن مشروع ضخم لمدينة رياضية متكاملة بتمويل مصرى سعودى إماراتى.

يذكر أن تركى آل الشيخ، تم اختياره بالإجماع رئيسا شرفيا للنادى الأهلى، وهو ثان شخصية عربية يتم اختيارها لهذا المنصب الشرفى بعد الأمير عبد الله الفيصل.