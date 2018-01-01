ترامب فى أول تغريدة بـ2018: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب





كتب: محمد أبو النور

استهل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمهاجمة إيران، ووصفها بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب".

وكتب ترامب، من خلال حسابه على موقع تويتر للتغريدات المصغرة، أول تدوينة له فى العام الجديد، متحدثا عن أن "إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولديها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث كل ساعة. أغلقت الآن الإنترنت بحيث لا يمكن للمتظاهرين السلميين التواصل. غير جيد!".

وتدور فى إيران ثورة عارمة منذ مساء الأربعاء الماضى وطالب المتظاهرون للمرة الأولى منذ 39 عاما برحيل المرشد الأعلى على خامنئى وتغيير النظام بالكامل.