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الإثنين، 01 يناير 2018 04:02 م
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ترامب: الشعب الإيرانى تعرض للقمع لسنوات طويلة وحان وقت التغيير

الإثنين، 01 يناير 2018 02:54 م
ترامب: الشعب الإيرانى تعرض للقمع لسنوات طويلة وحان وقت التغيير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتبت مريم بدر الدين ومحمد رضا
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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الشعب الإيرانى تعرض للقمع لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه حان وقت التغيير فى إيران، جاء ذلك فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن إيران تفشل على كل المستويات على الرغم من وجود صفقة رهيبة معهم من قبل إدارة أوباما، وتابع "لقد قمع الشعب الإيرانى العظيم لسنوات عديدة، وإنهم جائعون من أجل الغذاء والحرية، وإلى جانب حقوق الإنسان، يجرى نهب ثروة إيران، حان وقت التغيير!".

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وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تدوينة أخرى إلى باكستان، ووصفها بأنها توفر ملاذات آمنة للإرهابيين، لافتا إلى أن قادة أمريكا السابقين كانوا حمقى على حد وصفه عندما منحوها 33 مليار دولار خلال 15 عاما.

ترامب

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "الولايات المتحدة منحت باكستان 33 مليار دولار خلال 15 عاما، لكننا لم نحصل على شيء سوى الكذب والخداع.. قادة أمريكا كانوا حمقى عندما فعلوا ذلك، لأن باكستان توفر ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نحاربهم في أفغانستان"، مشيرا إلى أن ما تقدمه باكستان هو مساعدة قليلة، ليس أكثر".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حلمى عبدالله

الشيطان الامريكى يفتت الكتله الاسلاميه الصلبه

ترامب يحارب الاسلام سنه بالهيمنه على دول البترول وشيعه بشيطنة الشيعه . فيا مسلمين العالم لا تسمعو لهذا الشيطان واسمعو كلام ربكم فلا مذاهب فى الاسلام اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو . فليخرج منكم امه تأمر بالمعروف وتعمل على توحيد الامه سنه وشيعه ضد الهيمنه الامريكيه ولا تسمعو لكهنوت السلفيه انهم يحاربون الشيعه ويكفرونهم كما يفعل بعض شياطين شيوخ الشيعه ينشرون الكراهيه ضد اهل السنه . فيا مسلمون العالم خراب ايران من خراب العالم الاسلامى ليس هذا خير ان يفرع المسلمون فى خراب المسلمون انما المؤمنون اخوة فاصلحو بين اخويكم ولا تتبعو خطوات الشيطان فلا تقل سنى وشيعى بل قل ملة ابراهيم حنيفا

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