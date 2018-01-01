تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 26.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر





كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 26.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4597 مليون ورقة منفذة على 540 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 31.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7083 مليون ورقة منفذة على 634 ألف عملية خلال شهر نوفمبر الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 61.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 58.2 مليون ورقة منفذة على 7740 عملية خلال شهر ديسمبر الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 98.59% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.41%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 13035 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2992 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 243 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5257 مليون جنيه بحجم تداول 870 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 204 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18292 مليون جنيه بحجم تداول 3862 ورقة مالية منفذة من خلال 447 ألف عملية.