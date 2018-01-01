تدشين معمل مركزى بمعايير دولية لباحثى جامعة بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين معمل مركزى متميز تتوفر فيه المعايير الدولية داخل المدينة البحثية يخدم كافة التخصصات، كما أشاد بالمستوى المتقدم الذى احتلته الجامعة فى مجال التصنيف الدولى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور كل من الدكتور أحمد على فرغلى مدير وحدة تطوير البحث العلمى والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى، والدكتورة رحاب يوسف أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب مع الباحثين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب، وتم مناقشة المشاكل التى تعيق مسيرة البحث العلمى بالجامعة وآليات حلها.

وأشار" حسن" فى بيان، إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين سواء فيما يخص تحمل تكاليف بعض الأبحاث العلمية المتميزة أو العلاج.

وأضاف حسن قائلا : أن الجامعة تصرف مكافأة نشر دولى للباحثين أصحاب الأبحاث المنشورة فى مجلات دولية، إضافة إلى تحمل تكاليف النشر، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه ثلث الموازنة لخدمة البحث العلمي.

ولفت أحمد على فرغلى، أن التصنيف المتقدم للجامعة إنما هو نتاج عمل مستمر ورؤية مرموقة استطاعت الجامعة من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات، كما أن الوحدة نظمت دورات تدريبة عن كيفية كتابة المشروعات البحثية والحصول على مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمى.