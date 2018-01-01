video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدشين معمل مركزى بمعايير دولية لباحثى جامعة بنى سويف

الإثنين، 01 يناير 2018 04:28 م
تدشين معمل مركزى بمعايير دولية لباحثى جامعة بنى سويف إجتماع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن  تدشين معمل مركزى متميز تتوفر فيه المعايير الدولية داخل المدينة البحثية يخدم كافة التخصصات، كما أشاد بالمستوى المتقدم الذى احتلته الجامعة فى مجال التصنيف الدولى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور كل من الدكتور أحمد على فرغلى مدير وحدة تطوير البحث العلمى والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى، والدكتورة رحاب يوسف أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب مع الباحثين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب، وتم مناقشة المشاكل التى تعيق مسيرة البحث العلمى بالجامعة وآليات حلها.

وأشار" حسن" فى بيان، إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين سواء فيما يخص تحمل تكاليف بعض الأبحاث العلمية المتميزة أو العلاج.

وأضاف حسن قائلا : أن الجامعة تصرف مكافأة نشر دولى للباحثين أصحاب الأبحاث المنشورة فى مجلات دولية، إضافة إلى تحمل تكاليف النشر، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه ثلث الموازنة لخدمة البحث العلمي.

ولفت أحمد على فرغلى، أن التصنيف المتقدم للجامعة إنما هو نتاج عمل مستمر ورؤية مرموقة استطاعت الجامعة من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات، كما أن الوحدة نظمت دورات تدريبة عن كيفية كتابة المشروعات البحثية والحصول على مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمى. 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترشيح نائب رئيس جامعة بنى سويف السابق لجائزة الدولة التقديرية

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة