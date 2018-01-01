تحرير 35 قضية تموينية وضبط 3 أطنان أعلاف دواجن مجهولة المصدر بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والقضاء على المخالفات ومنع ترويج السلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية متنوعة، شملت 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضية عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودع غاز .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة مواد خام مجهولة المصدر حملت رقم 40 أحوال مركز قويسنا لسنة 2017 ضد " م.ع. م " 56 سنه، مسئول عن محل مصنع لتصنيع مستلزمات البلاستيك بناحية المنطقة الصناعية بدائرة المركز وتم ضبط 5 طن مادة خام بلاستيك .

وتمكنت الحملة من تحرير 2 قضية حيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر، فى القضية رقم 30 أحوال مركز بركة السبع لسنة 2017 ضد " ا. م. ا " 43 سنه، مسئول عن محل أعلاف بناحية طريق بركة السبع شبين بدائرة المركز وتم ضبط 2 طن أعلاف دواجن، والقضية رقم 39 أحوال مركز قويسنا لسنة 2017 ضد " ت.ن. ع " 32 سنه، مسئول عن محل أعلاف بناحية قرية بنى غريان بدائرة المركز وتم ضبط طن أعلاف دواجن.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 41 أحوال مركز قويسنا لسنة 2017 ضد "م .ع. ا" 39 سنة، مسئول عن محل بقالة بناحية قرية طه شبرا بدائرة المركز وتم ضبط 180 كجم ملح طعام، وقضية حيازة وعرض زيوت سيارات مجهولة المصدر حملت رقم 31 أحوال مركز بركة السبع لسنة 2017 ضد " م .ا. م " 51 سنه، مسئول عن محل لبيع زيوت وشحوم بناحية شارع عبد السلام عارف بدائرة المركز وتم ضبط 100 كجم زيت سيارات، كما تم تنفيذ 9 حكم غرامات بإجمالي 700 جنيهاً .