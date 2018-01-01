تحرير 1307 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1307 مخالفة مرورية متنوعة، شملت415 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و44 مخالفة إزالة ملصقات و63 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و163 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو47 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 45 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 33 رخصة لمخالفة البيئة و 91 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و41 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 61 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 81 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 38مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و34 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.