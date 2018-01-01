تجارة عين شمس: كشافات إضاءة احتياطية خلال الامتحانات تحسبا لانقطاع الكهرباء





كتب محمود راغب

أكد الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية والشعب بالكلية منذ انطلاقها الثلاثاء الماضى، لافتا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 19 يناير الجارى .

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال تفقده اللجان، أنه تم تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار، فضلا على التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تم التأكيد على توفير العيادات الخاصة بالكلية طوال فترات الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، فضلا عن التأكيد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش، لافتا إلى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتصحيح أول بأول للانتهاء من إعلان النتائج فى أقرب وقت.

وأشار قدرى إلى أنه يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية حوالى 42600 طالب وطالبة بالشعبة العربى، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، وتقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .