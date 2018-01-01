video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تجارة عين شمس: كشافات إضاءة احتياطية خلال الامتحانات تحسبا لانقطاع الكهرباء

الإثنين، 01 يناير 2018 12:52 م
تجارة عين شمس: كشافات إضاءة احتياطية خلال الامتحانات تحسبا لانقطاع الكهرباء جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية والشعب بالكلية منذ انطلاقها الثلاثاء الماضى، لافتا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 19 يناير الجارى .

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال تفقده اللجان، أنه تم تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار، فضلا على التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تم التأكيد على توفير العيادات الخاصة بالكلية طوال فترات الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، فضلا عن التأكيد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش، لافتا إلى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتصحيح أول بأول للانتهاء من إعلان النتائج فى أقرب وقت.

وأشار قدرى إلى أنه يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية حوالى 42600 طالب وطالبة بالشعبة العربى، والشعبية الانجليزى 7470 طالب وطالبة ، وتقام أعمال الامتحانات على 3 فترات .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"معا لمحاربة الإرهاب".. جلسات توعوية لبيت العائلة المصرية بجامعة عين شمس

"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

جامعه عين شمس

تجاره عين شمس

امتحانات

خالد قدرى



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة