video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تاجر مخدرات ينهى حياة زميله بـ7 طعنات بسبب 700 جنيه

الإثنين، 01 يناير 2018 04:28 م
تاجر مخدرات ينهى حياة زميله بـ7 طعنات بسبب 700 جنيه المتهم


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تخلص تاجر مخدرات من زميله بـ 7 طعنات نافذة أودت بحياته، بسبب الخلاف على 700 جنيه باقى صفقة مخدرات ، تم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت شرطة النقل والمواصلات بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لأحد الأشخاص فى العقد الثالث من العمر، بالطريق الفاصل بين شارع أحمد لطفى السيد ومترو الانفاق "مسار الترام القديم" أسفل كوبرى 6 أكتوبر - دائرة قسم شرطة الوايلى – مسجاة على الظهر وبمناظرة الجثة تبين وجود سبع طعنات بأمكان متفرقة بها .

 

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م" عاطل ومقيم حدائق القبة – القاهرة .. والسابق اتهامه فى ( 2 ) قضية " سلاح بدون ترخيص – ضرب وإحداث عاهة".

 

عقب تقنيين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكداً أن المجنى عليه كان يتعامل معه فى تجارة الأقراص المخدرة وأنه مدين له بمبلغ 750 جنيه قيمة مواد مخدرة، حيث اتصل به المجنى عليه وطلب منه علبة أقراص تامول وحدد له موعدا لمقابلته بمنطقة منشية الصدر لسداد الدين واستلام علبة الأقراص المخدرة.

 

وتابع المتهم خلال اعترافاته: "التقينا وسرنا معا حتى مكان العثور على الجثة، حيث حدثت بيننا مشادة كلامية بسبب عدم دفعه المبالغ المستحقة عليه وعدم تنفيذ ما اتفقنا عليه بتسديد كامل المبلغ نقدا، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة واستخرجت سلاحا أبيض " سكين " وأحدثت ما به من إصابات والتى أودت بحياته واستوليت على حقيبته وبها حافظة نقود تحتوى على "بطاقة الرقم القومى، و2 فيزا كارت - طبنجة بلاستيكية داخل جراب تشبه الطبنجة الحقيقية - بعض الملابس الشخصية " وهاتفه المحمول وأخفيت السلاح المستخدم فى الحادث".

 

من ناحيته، وجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه والمتهم والمضبوطات على النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 468 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بأسوان

الداخلية

قتل

حوادث

حملات امنيه

أخبار مصر



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة