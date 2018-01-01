تاجر مخدرات ينهى حياة زميله بـ7 طعنات بسبب 700 جنيه





كتب محمود عبد الراضى

تخلص تاجر مخدرات من زميله بـ 7 طعنات نافذة أودت بحياته، بسبب الخلاف على 700 جنيه باقى صفقة مخدرات ، تم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت شرطة النقل والمواصلات بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لأحد الأشخاص فى العقد الثالث من العمر، بالطريق الفاصل بين شارع أحمد لطفى السيد ومترو الانفاق "مسار الترام القديم" أسفل كوبرى 6 أكتوبر - دائرة قسم شرطة الوايلى – مسجاة على الظهر وبمناظرة الجثة تبين وجود سبع طعنات بأمكان متفرقة بها .

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م" عاطل ومقيم حدائق القبة – القاهرة .. والسابق اتهامه فى ( 2 ) قضية " سلاح بدون ترخيص – ضرب وإحداث عاهة".

عقب تقنيين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكداً أن المجنى عليه كان يتعامل معه فى تجارة الأقراص المخدرة وأنه مدين له بمبلغ 750 جنيه قيمة مواد مخدرة، حيث اتصل به المجنى عليه وطلب منه علبة أقراص تامول وحدد له موعدا لمقابلته بمنطقة منشية الصدر لسداد الدين واستلام علبة الأقراص المخدرة.

وتابع المتهم خلال اعترافاته: "التقينا وسرنا معا حتى مكان العثور على الجثة، حيث حدثت بيننا مشادة كلامية بسبب عدم دفعه المبالغ المستحقة عليه وعدم تنفيذ ما اتفقنا عليه بتسديد كامل المبلغ نقدا، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة واستخرجت سلاحا أبيض " سكين " وأحدثت ما به من إصابات والتى أودت بحياته واستوليت على حقيبته وبها حافظة نقود تحتوى على "بطاقة الرقم القومى، و2 فيزا كارت - طبنجة بلاستيكية داخل جراب تشبه الطبنجة الحقيقية - بعض الملابس الشخصية " وهاتفه المحمول وأخفيت السلاح المستخدم فى الحادث".

من ناحيته، وجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه والمتهم والمضبوطات على النيابة العامة.