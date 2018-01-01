video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تأجيل زيارة وزيرة الاستثمار لدمياط لارتباطها باجتماع طارئ

الإثنين، 01 يناير 2018 11:07 م
تأجيل زيارة وزيرة الاستثمار لدمياط لارتباطها باجتماع طارئ وزيرة الاستثمار سحر نصر


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة دمياط فى بيان لها منذ قليل، تأجيل زيارة  الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، وذلك نظراً لارتباط طارئ وسيتم تحديد موعد آخر للزيارة.


 

وكان من المقرر أن تزور الوزيرة مدينة دمياط للاثاث ثم تتوجه إلى ديوان عام محافظة دمياط لحضور مؤتمر المشاركة المجتمعية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومحمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث.

 

 وكان من المقرر أن تشاهد الوزيرة عرضا تقدميا لمجموعة من الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، وفى مقدمتها الشركة التركية للمنسوجات dnm، وميثانكس ودمياط لتداول الحاويات ثم تقوم بالتوجه لميناء دمياط لتفقد عددا من المصانع وفى مقدمتها،  الشركة التركية للمنسوجات dnm وبيور لايف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط: استكمال 50% من أعمال إنشاء السجل المدنى بميت غالب

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وزيره الاستثمار

المنطقه الحره



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة