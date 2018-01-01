تأجيل زيارة وزيرة الاستثمار لدمياط لارتباطها باجتماع طارئ





دمياط عبده عبد البارى

أعلنت محافظة دمياط فى بيان لها منذ قليل، تأجيل زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، وذلك نظراً لارتباط طارئ وسيتم تحديد موعد آخر للزيارة.





وكان من المقرر أن تزور الوزيرة مدينة دمياط للاثاث ثم تتوجه إلى ديوان عام محافظة دمياط لحضور مؤتمر المشاركة المجتمعية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومحمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث.

وكان من المقرر أن تشاهد الوزيرة عرضا تقدميا لمجموعة من الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، وفى مقدمتها الشركة التركية للمنسوجات dnm، وميثانكس ودمياط لتداول الحاويات ثم تقوم بالتوجه لميناء دمياط لتفقد عددا من المصانع وفى مقدمتها، الشركة التركية للمنسوجات dnm وبيور لايف.