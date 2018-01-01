بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى

بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبىالإثنين، 01 يناير 2018 06:53 ص
الاتحاد الأوروبى
وكالات
إضافة تعليق
استلمت بلغاريا اليوم الإثنين، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى خلفاً لدولة استونيا وهذه هى المرة الأولى على الإطلاق لمدة ستة أشهر.
وأعلنت السلطات البلغارية على موقعها الرئاسى للاتحاد الأوروبى أنها ستركز خلال فترة رئاستها الأوروبية على أربعة أهداف رئيسية هى تحقيق نتائج إيجابية فى المسائلة والشفافية، والتوصل إلى توافق فى الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب فضلا عن وضع غرب البلقان مرة أخرى فى قلب الاهتمام الأوروبى.
إضافة تعليق
مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة