بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى





وكالات

استلمت بلغاريا اليوم الإثنين، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى خلفاً لدولة استونيا وهذه هى المرة الأولى على الإطلاق لمدة ستة أشهر.

وأعلنت السلطات البلغارية على موقعها الرئاسى للاتحاد الأوروبى أنها ستركز خلال فترة رئاستها الأوروبية على أربعة أهداف رئيسية هى تحقيق نتائج إيجابية فى المسائلة والشفافية، والتوصل إلى توافق فى الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب فضلا عن وضع غرب البلقان مرة أخرى فى قلب الاهتمام الأوروبى.