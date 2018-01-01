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الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
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بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء

الإثنين، 01 يناير 2018 02:00 م
بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى


كتبت هند مختار
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الملفات التى تعمل عليها الحكومة .
 
كان القائم بأعمال رئيس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الأحد  لمتابعة جهود الدولة التنموية في منطقة بئر العبد، والمشروعات التى تنفذ. 
 
كانت الحكومة فى اجتماعها السابق لمتابعة مشروعات التنمية في منطقة بئر العبد، استعرضت  تقريراً بشان الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة لتطوير المستشفيات في شمال سيناء، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتجهيز كل من مستشفي بئر العبد الجديد ومستشفي نخل المركزى بكافة المعدات الطبية الحديثة اللازمة على أعلى مستوى، بجانب استعراض  الانتهاء من دراسة كافة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر قرية الروضة وتوابعها، وحصر بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي يعتمد عليها أسر القرية 
 
 
 
 
 
 
 

 


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