باكستان والهند يتبادلان قائمة السجناء

باكستان والهند يتبادلان قائمة السجناءالإثنين، 01 يناير 2018 05:36 م
الشرطة الباكستانية - أرشيفية
أ ش أ
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سلمت الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين، قائمة تضم 457 سجينا هنديا محتجزين فى البلاد إلى المفوضية العليا الهندية فى أسلام آباد.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى نقلته صحيفة "ذا دون" الباكستانية - أن قائمة مماثلة خاصة بالسجناء الباكستانيين أعطيت أيضا للمفوضية العليا الباكستانية فى نيودلهى.
وأضافت الخارجية الباكستانية أن هذه الخطوة تتماشى مع اتفاق التواصل القنصلى بين باكستان والهند الموقع فى 21 مايو 2008 ، والذى يتعين على البلدين بموجبه تبادل قوائم السجناء مرتين فى السنة فى الأول من يناير ويوليو على التوالي.
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