اليوم.. القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية





كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الاثنين اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس الأحد لمتابعة جهود الدولة التنموية فى منطقة بئر العبدوالمشروعات التى يتم تنفيذها بها.

وكانت الحكومة في اجتماعها السابق لمتابعة مشروعات التنمية في منطقة بئر العبد قد استعرضت تقريراً بشان الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة لتطوير المستشفيات في شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز كل من مستشفي بئر العبد الجديد ومستشفي نخل المركزى بجميع المعدات الطبية الحديثة اللازمة على أعلى مستوى، بجانب استعراض الانتهاء من دراسة جميع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر قرية الروضة وتوابعها، وحصر بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية التى يعتمد عليها أسر القرية.