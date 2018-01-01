اليوم السابع: الحكومة تحاصر "جشع" التجار





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة منها بدء الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والأجهزة التابعة لها، حصار جشع بعض التجار، بتطبيق قرار الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بإلزام التجار، بوضع سعر السلع الغذائية، بشكل واضح على المنتج أو الرف، وغير قابل للإزالة.

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