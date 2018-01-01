الهلال الأحمر الليبى ينتشل 17 جثة مجهولة من خريبيش ببنغازى

الهلال الأحمر الليبى ينتشل 17 جثة مجهولة من خريبيش ببنغازىالإثنين، 01 يناير 2018 03:10 م
انتشال جثث
كتب محمد شعلان
إضافة تعليق
أعلن الهلال الأحمر الليبى انتشاله 17 جثة مجهولة من خريبيش بمدينة بنغازى، وذلك وفق ما قالت قناة ON Live فى خبر عاجل.
إضافة تعليق
تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة