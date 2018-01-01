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الهلال الأحمر الليبى ينتشل 17 جثة مجهولة من خريبيش ببنغازى

الإثنين، 01 يناير 2018 03:10 م
الهلال الأحمر الليبى ينتشل 17 جثة مجهولة من خريبيش ببنغازى انتشال جثث


كتب محمد شعلان
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أعلن الهلال الأحمر الليبى انتشاله 17 جثة مجهولة من خريبيش بمدينة بنغازى، وذلك وفق ما قالت قناة ON Live فى خبر عاجل.

 


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