النائبة سحر صدقى تحصل على موافقة وزير الرى بتخصيص أرض لمدرسة ثانوية

النائبة سحر صدقى تحصل على موافقة وزير الرى بتخصيص أرض لمدرسة ثانويةالإثنين، 01 يناير 2018 06:20 م
سحر صدقى مع وزير الرى
كتب:أحمد خالد
إضافة تعليق
حصلت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظ قنا ، على قرار تخصيص من وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى ، بمساحة نصف فدان من أملاك الوزارة ، لإنشاء مدرسة ثانوى.
وقالت سحر صدقى فى بيان لها ، أن هذه المدرسة ستخدم 15 قرية ، ليستفيد منها 50 ألف نسمة .
وأشادت " صدقى" ، بموافقة وزير الرى على تخصيص هذه المساحة ، موكدة أن حصولها اليوم على هذا القرار بمثابة انطلاقة حقيقية بوجود تعليم متنوع داخل المراكز والقرى المحرومة .
وعلى صعيد متصل ، حصلت " صدقى " على موافقة وزير الرى أيضا على إقامة منتزه عام للقرى الموجودة داخل مركز أبوتشت والمراكز الأخرى المجارة ، مؤكدة أن وزير الرى قام أثناء الزيارة الأخيرة لمحافظة قنا بالتوجيه بضرورة تنفيذ المنتزه فى أقرب فرصة حتى يستفيد منه الأهالى والأسر .
الطلبات
الطلبات
إضافة تعليق
تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة