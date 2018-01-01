النائبة سحر صدقى تحصل على موافقة وزير الرى بتخصيص أرض لمدرسة ثانوية





كتب:أحمد خالد

حصلت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظ قنا ، على قرار تخصيص من وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى ، بمساحة نصف فدان من أملاك الوزارة ، لإنشاء مدرسة ثانوى.

وقالت سحر صدقى فى بيان لها ، أن هذه المدرسة ستخدم 15 قرية ، ليستفيد منها 50 ألف نسمة .

وأشادت " صدقى" ، بموافقة وزير الرى على تخصيص هذه المساحة ، موكدة أن حصولها اليوم على هذا القرار بمثابة انطلاقة حقيقية بوجود تعليم متنوع داخل المراكز والقرى المحرومة .

وعلى صعيد متصل ، حصلت " صدقى " على موافقة وزير الرى أيضا على إقامة منتزه عام للقرى الموجودة داخل مركز أبوتشت والمراكز الأخرى المجارة ، مؤكدة أن وزير الرى قام أثناء الزيارة الأخيرة لمحافظة قنا بالتوجيه بضرورة تنفيذ المنتزه فى أقرب فرصة حتى يستفيد منه الأهالى والأسر .



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